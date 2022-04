Projeto Semear Esportes oferece aulas de voleibol misto e futebol masculino - Divulgação

Projeto Semear Esportes oferece aulas de voleibol misto e futebol masculinoDivulgação

Publicado 13/04/2022 10:19

Paraíba do Sul - O projeto Semear Esportes, patrocinado pela MRS Logística em parceria com a Prefeitura de Paraíba do Sul, voltou às atividades neste mês de março. O público-alvo é formado por crianças e adolescentes de 7 a 16 anos de idade, com aulas de voleibol misto e futebol masculino.

Mediado pelo vice-prefeito, Anderson Coelho, e atuando por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, do Governo Federal, o projeto traz aulas, totalmente gratuitas, realizadas em dois pontos da cidade: no Centro, na praça da Ponte Preta, e no distrito de Barão de Angra, na praça localizada na estrada Silvio Guaraciaba.

O gerente do projeto, Alexandre Seixas, falou sobre a relevância das atividades: “A continuidade do Semear Esportes nos municípios é de suma importância, afinal, os benefícios da prática esportiva acontecem em curto, médio e também longo prazo. Por isso, acredito que os frutos serão ainda mais significativos nessa nova etapa”.

Esse é o início do terceiro ciclo do Semear Esportes e já conta com mais de 140 alunos inscritos nos núcleos do município. Adrian Michel, professor dos núcleos da cidade, vislumbra um bom retorno para o projeto, que inclui aulas de inglês futuramente.

Segundo a coordenadora de esportes, Andréia Pereira, a renovação do projeto é de suma importância:''A renovação do Semear Esportes é fundamental para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, pois o projeto ajuda a melhorar a qualidade de vida, desenvolve a integração social, o espírito de equipe e a lealdade''.