Coordenações da Saúde se uniram com os funcionários e realizaram vários atendimentos ao público - Divulgação

Publicado 08/04/2022 14:26 | Atualizado 08/04/2022 14:28

Paraíba do Sul - A Prefeitura de Paraíba do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde, comemorou o Dia Mundial da Saúde junto com a população sul-paraibana na Praça Garcia no último dia 7 de abril. A data foi celebrada com diversos stands de atendimento imediato à população que por ali passava.

As coordenações da saúde se uniram com os funcionários e realizaram teste de Covid-19, aferição de pressão, aferição de glicemia, vacinação contra o vírus da influenza, vacinação de tríplice viral, orientação de saúde bucal, exposição e informações sobre animais peçonhentos, educação de trânsito, exposição de artesanato da saúde mental, entre outros serviços.

Na ocasião a secretária municipal de saúde, Ana Carolina Vasconcelos, homenageou e agradeceu a grande contribuição do atendimento humanizado da auxiliar de enfermagem do Materno Infantil Rozana Gomes, que já imunizou milhares de sul-paraibanos ao longo desses mais de 20 anos de trabalho. Houve ainda homenagem aos médicos Dr. Ilson Moreira, Dr. João Batista, Dr. Antônio Visconti e Dr. Luiz Gustavo (Guguta) por tantos anos de empenho e dedicação na rede pública de saúde de Paraíba do Sul.

A população pôde prestigiar de perto os serviços prestados e curtir um pouco de lazer com o movimento da dança Hit Box, a animação da recreadora Baianinha, a apresentação musical de Rita Valle e Ademilson. Estiveram presentes também o Hospital Nossa Senhora da Piedade (HNSP) e a concessionária Águas da Condessa que abordou sobre a importância e conscientização do uso da água.