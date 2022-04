Centenas de pessoas passaram com seus filhos e familiares pelo evento - Divulgação

Publicado 24/04/2022 10:48 | Atualizado 24/04/2022 10:49

Paraíba do Sul - A Prefeitura de Paraíba do Sul, através da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Cultural em parceria com o Sesc, Sicomercio e CDL, realizou entre os dias 17 e 20 de abril, a 2ª edição da Feira Literária de Paraíba do Sul, a FLIPS.

Centenas de pessoas passaram com seus filhos e familiares pelo evento. “Eu vim com meu filho para prestigiar. Estou gostando bastante. Ele brincou, recebeu livros, estamos adorando”, afirmou a visitante Débora Ariana.

Este ano, a Feira foi presencial e a programação contou com stands de livrarias, lançamentos de livros, oficinas, mesas redondas, palestras, conversas com escritores, teatro, música e muitas outras atrações que prometem movimentar a cultura e a educação da cidade.

“Estamos gostando bastante da feira, está sendo muito interessante. É muito bacana para as crianças. Estávamos precisando realmente dessa interação e estímulo para a leitura. Estamos gostando muito”, afirmou a visitante Bruna Damasceno.

A 2ª edição da FLIPS homenageou os 100 anos da Semana de Arte Moderna, evento realizado em São Paulo no ano de 1922, e que deu origem ao movimento do Modernismo nas artes brasileiras, influenciando toda a produção artística do país no século 20.

“Estou muito feliz com o sucesso e adesão da população à FLIPS. A oportunidade de realizar de forma presencial o evento possibilitou oferecer à população diversos espaços de interação. Promover o acesso à cultura e incentivar as crianças à prática da leitura é fundamental para o desenvolvimento deles. Quero muito agradecer a Secretaria de Educação e demais secretarias envolvidas por esse evento maravilhoso e a população por ter prestigiado todos os dias. Muito obrigada!”, declarou a prefeita Dayse Onofre.

As atividades aconteceram na Praça Marquês de São João Marcos (Jardim Velho), Theatro Municipal Mariano Aranha e Avenida Marechal Castelo Branco.