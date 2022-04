O prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, e o embaixador do Turismo do estado, Dann Mattos - Divulgação

Publicado 20/04/2022 11:37

Areal - O desenvolvimento do turismo e a importância desse setor para as regiões do interior foram os temas do encontro entre o embaixador do turismo do Rio de Janeiro, Dann Mattos, e o prefeito de Areal, Gutinho Bernardes. A reunião aconteceu nesta terça-feira (19) na sede da prefeitura.

"Debatemos projetos importantes, entre eles a Cidade da Uva e a criação de um roteiro turístico entre Areal e Paraíba do Sul, que foi pioneira na produção da uva; além de uma parceria com a cidade italiana de Montalcino. Também abordamos o resgate histórico de Areal e o ensino do turismo nas escolas", disse Dann.

Também foi discutido no encontro a importância da manutenção das estradas para o desenvolvimento da cidade e do turismo na região. Entre as estradas citadas está a que liga a localidade de Secretário a Areal.

"Foi motivador ver o entusiasmo de um prefeito quando fala do desenvolvimento turístico da cidade. Foi gratificante e engrandecedor conversar com um gestor público que acredita no poder do turismo", ressaltou Dann.