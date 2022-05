"O novo uniforme e os materiais escolares estão lindos. Faremos a compra para o ano que vem de todos os itens do uniforme", disse a prefeita Dayse Onofre - Divulgação

"O novo uniforme e os materiais escolares estão lindos. Faremos a compra para o ano que vem de todos os itens do uniforme", disse a prefeita Dayse OnofreDivulgação

Publicado 02/05/2022 15:03

Paraíba do Sul - A prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre, e o secretário municipal de Educação, Elder Azevedo, visitaram creches da cidade nesta sexta-feira (29) para realizarem a entrega da camisa do novo uniforme e kits de material escolar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino.

Os kits possuem cadernos e itens de sala de aula utilizados pelos estudantes nos diferentes anos de escolaridade. Os novos cadernos possuem na capa fotos de pontos turísticos do município, valorizando a identidade sul-paraibana para as crianças e jovens locais.

Serão mais de 6 mil kits de materiais escolares entregues nos próximos dias, um para cada estudante da Rede Municipal, da Educação Infantil à Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os novos uniformes escolares também começaram a ser entregues nas escolas e creches, e possibilitarão que todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino voltem a utilizar esta identificação importante.

“Eu gostei muito. Primeiro que vieram duas camisas ótimas, o que vai economizar muito pra gente na troca de roupa. E o kit também é ótimo, e o que não fica na escola, a gente utiliza em casa. É muito importante este processo dos pais estarem juntos na escola recebendo este material. Eu gostei bastante”, disse Laís Alves, mãe de uma das estudantes da Creche Maria de Assis Capela.

As unidades escolares também se beneficiam com o uso do uniforme, pois é possível trabalhar noções de pertencimento, além de facilitar o gerenciamento da segurança dos estudantes no ambiente escolar.

“O uso do uniforme escolar é uma iniciativa que valoriza a educação pública. Iniciamos a distribuição dos kits e dos uniformes em duas unidades escolares, e a partir da próxima semana faremos nas demais. Em seguida, iniciaremos a entrega dos equipamentos tecnológicos, como tablets e notebooks”, disse o secretário de Educação, Elder Azevedo.

“O novo uniforme e os materiais escolares estão lindos. Faremos a compra para o ano que vem de todos os itens do uniforme para que os estudantes tenham o conjunto completo. Estamos reconstruindo nossa cidade e a educação é parte fundamental desta mudança”, finalizou a prefeita Dayse Onofre.