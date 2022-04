Representação teatral sobre a relevância da figura histórica de Tiradentes foi um dos pontos altos do evento. - Divulgação

Publicado 25/04/2022 15:14

Paraíba do Sul - Após dois anos sem eventos devido à pandemia da Covid-19, a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul organizou a sexta edição do Sebollas Cultural para alavancar a economia da cidade e movimentar o setor turístico.



“Evento bem bacana. Primeira vez que a gente participa com o Café Caramelo. Não conhecia Sebollas. Gostei muito do local e o evento também está sendo bem bacana. Depois do período difícil que a gente passou, ter um momento de confraternização assim é bem legal. O evento está bem movimentado desde o primeiro dia”, afirmou o expositor Marcelo Vasconcelos, de Três Rios.



Nas atrações culturais houve dança de jongo, dança cigana, roda de capoeira, apresentação do projeto ‘Abraço do Pai’, Ateliê de dança Sara Bernardes, dança com Ana Clara Lourenço, batalha do passinho e parque inflável para a criançada.



“Depois de praticamente três anos parados, o primeiro evento depois da pandemia. Muito bom! Muito bacana! Todo mundo abraçou esse evento e estamos felizes. E vamos pedir os organizadores para que consigam mais eventos iguais a esse e convide a gente para participar”, afirmou o expositor Gilmar de Oliveira.



A Prefeitura Municipal investiu também em apoio ao artesanato de Paraíba do Sul. Com objetivo de resgatar o potencial turístico iniciado há 20 anos, a prefeita Dayse Onofre quis dar destaque para a classe, importante para a cultura e economia da cidade.



As comemorações em homenagem ao Mártir da Inconfidência, Joaquim José da Silva Xavier se encerraram com o tradicional desfile cívico, que contou com a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal; Bandas Marciais de outros municípios e da Banda Marcial Municipal além de alunos de escolas do município.



Após uma representação teatral sobre a relevância da figura histórica de Tiradentes, o Museu Sacro-Histórico de Tiradentes foi reinaugurado após três anos fechado e suas portas reabertas para a visitação local.



No discurso de encerramento, a prefeita Dayse Onofre agradeceu os presentes e salientou a importância do investimento que está sendo realizado pelo Poder Público Municipal nas áreas de educação, cultura e turismo.

“Além de tudo o que já foi realizado até o momento, contamos também com os investimentos que estão vindo do Governo do Estado para nosso município. Temos muito trabalho ainda pela frente, mas somos firmes e nosso governo marcará positivamente a história de Paraíba do Sul”, declarou a prefeita.