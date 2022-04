Museu Sacro-Histórico de Tiradentes foi reinaugurado após 3 anos fechado - Divulgação

Museu Sacro-Histórico de Tiradentes foi reinaugurado após 3 anos fechadoDivulgação

Publicado 24/04/2022 13:34

Paraíba do Sul - Centenas de sul-paraibanos comparecerem ao distrito de Inconfidência (Sebollas) no feriado de 21 de abril para acompanhar as tradicionais comemorações em homenagem ao Mártir da Inconfidência, Joaquim José da Silva Xavier. Além da festa tradicional, o evento foi marcado ainda pela reinauguração do Museu Sacro-Histórico de Tiradentes, que estava fechado há cerca de três anos.

Após a missa realizada pelo padre Márcio e pelo bispo da Diocese de Petrópolis, Dom Gregório, o público se reuniu sob as tendas montadas ao lado do museu e acompanhou as falas de diversas autoridades presentes ao evento. Foi realizada, na oportunidade, a entrega simbólica dos primeiros tablets e notebooks aos alunos da rede municipal de ensino de Paraíba do Sul.

Museu Sacro-Histórico de Tiradentes foi reinaugurado após 3 anos fechado Divulgação No discurso de encerramento, a prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre, agradeceu os presentes e salientou a importância do investimento que está sendo realizado pelo Poder Público Municipal nas áreas de educação, cultura e turismo: “Além de tudo o que já foi realizado até o momento, contamos também com os investimentos que estão vindo do Governo do Estado para nosso município. Temos muito trabalho ainda pela frente, mas somos firmes e nosso governo marcará positivamente a história de Paraíba do Sul”.

Em seguida à fala das autoridades, o público prestigiou com entusiasmo o desfile cívico, que contou com a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal; Bandas Marciais de outros municípios e da Banda Marcial Municipal além de alunos de escolas de Paraíba do Sul.

Após uma representação teatral sobre a relevância da figura histórica de Tiradentes, o Museu Sacro-Histórico de Tiradentes foi reinaugurado. A festa se estendeu ainda por todo o dia, com o início da programação do 6º Sebollas Cultural, que acontece até o dia 24 de abril, com diversas atrações para toda família.