Ação faz parte do projeto "Educação para o Trânsito – Construindo Cidadania" - Divulgação

Ação faz parte do projeto "Educação para o Trânsito – Construindo Cidadania"Divulgação

Publicado 31/05/2022 07:54

Paraíba do Sul - O comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Paraíba do Sul, Fábio Macedo, realizou no Theatro Municipal Mariano Aranha a palestra “Maio Amarelo – Juntos Salvamos Vidas”, que abordou o tema nacional da campanha do mês de prevenção a acidentes de trânsito.

A palestra foi aberta ao público e contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Ana Carolina Vasconcelos, da subsecretária de educação, Djenaine Sibyl, motoristas das Secretarias de Educação e Saúde, além de estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A ação faz parte do projeto “Educação para o Trânsito – Construindo Cidadania”, uma parceria da Secretaria Municipal de Educação, Guarda Civil Municipal e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Entre os meses de junho e setembro, a GCM visitará as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino ministrando palestras e oficinas aos estudantes. A PRF também oferecerá cursos de capacitação e palestras em educação no trânsito para os professores.

Todo este trabalho conjunto visa promover a sensibilização sobre o respeito às leis de trânsito e despertar a consciência de que todos são co-responsáveis pela segurança de motoristas e pedestres.