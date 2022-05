Calendário de efetivação de matrículas - Reprodução

Calendário de efetivação de matrículasReprodução

Publicado 31/05/2022 08:31

Paraíba do Sul - Confira a lista da 5ª Chamada de Vagas de 2022 para matrículas em Creche e Pré-Escola da Rede Municipal de Ensino de Paraíba do Sul. Para acessar a lista clique em - Confira a lista da 5ª Chamada de Vagas de 2022 para matrículas em Creche e Pré-Escola da Rede Municipal de Ensino de Paraíba do Sul. Para acessar a lista clique em https://bit.ly/3lXbHbc

Pais e responsáveis dos estudantes devem fazer a retirada do encaminhamento na Secretaria de Educação e a efetivação de matrícula nas unidades escolares serão realizadas de 31/05 a 10/06, das 8h às 17h.

As Chamadas de Vagas são mensais e a próxima acontecerá no final do mês de junho. Mais informações através do telefone da Secretaria Municipal de Educação.