Petrópolis - Segundo divulgação da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), Paraíba do Sul é o maior responsável pela retomada dos empregos em toda a região Centro Sul Fluminense. Do saldo de 1.555 novos postos de trabalho formais que foram gerados nos últimos seis meses, 867 foram em nossa cidade, ou seja, 55,75% das novas vagas.

Os números são do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e demonstram que, das oito cidades que compõem a região (Areal, Levy Gasparian, Miguel Pereira, Paty do Alferes, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Três Rios), Paraíba do Sul é a cidade que se recupera mais rápido dos danos econômicos causados pela pandemia da Covid-19.“Estamos fazendo um governo de reconstrução de nossa cidade e os empresários e investidores reconhecem isso. É também graças a confiança no trabalho sério e transparente que estamos fazendo, que os investimentos em Paraíba do Sul estão aumentando cada vez mais e hoje somos o maior responsável pelos números positivos de toda a região”, afirmou a prefeita Dayse Onofre.De acordo com os dados do Caged, deste total acumulado, 791 novas vagas foram geradas no comércio local; seguidos pela Indústria e Construção, com 84 novos postos de trabalho de saldo.