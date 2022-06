Liquida Paraíba do Sul acontece entre os dias 7 e 10 de julho - Reprodução

Publicado 29/06/2022 09:24

Paraíba do Sul - Entre os dias 7 e 10 de julho, acontece o Liquida Paraíba do Sul. A iniciativa promete movimentar a economia da cidade com expositores ofertando preços incríveis, vários shows, gastronomia, área kids e muito mais.

O Liquida Paraíba do Sul é uma realização da Prefeitura do Município e da CDL local. A entrada é franca!