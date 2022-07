Primeira Feira de Negócios de Paraíba do Sul, o Liquida PS - Divulgação

Primeira Feira de Negócios de Paraíba do Sul, o Liquida PSDivulgação

Publicado 12/07/2022 15:01

Paraíba do Sul - A primeira Feira de Negócios de Paraíba do Sul, o Liquida PS, terminou no último domingo (10) com um saldo positivo de vendas, com lojistas e consumidores satisfeitos, movimentando a cidade econômica e culturalmente.

Com organização da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a estrutura da feira contou com 53 stands de lojas de diversos segmentos. Além disso, o comércio no entorno do evento, como restaurantes e bares, se beneficiaram diretamente mesmo sem participarem formalmente inscritos na feira.

Os lojistas participantes do Liquida PS expuseram produtos de qualidade com preços acessíveis aos consumidores. “Estamos muitos satisfeitos com todo o resultado obtido no Liquida PS. Muitas coisas boas aconteceram, muita movimentação e clientes satisfeitos. Nós, lojistas, estamos satisfeitos pelo resultado e repercussão da Feira”, avaliou Eduardo Silvestre, lojista da Casa Walter.

O sucesso nas vendas foi tão absoluto que no último dia os lojistas já estavam sem produtos no estoque. “O evento foi um sucesso! Nós esperávamos que fosse bom, mas ele superou as nossas expectativas”, ponderou Lucas Trancoso, das Lojas NovaCasa.

Segundo os dados do Novo Caged 2022, o comércio foi responsável por 90% das contratações nos cinco primeiros meses do ano no município. É nítida a representatividade econômica do setor em nosso município.

Além do acesso a produtos com descontos, outro grande destaque do evento foi o incentivo à cena cultural da nossa cidade, reunindo apresentações musicais e atrações culturais tais como roda de capoeira, dança cigana e entre outros. Na manhã do último dia da feira ocorreu o 1º Pedal PS, uma competição ciclística que percorreu as ruas da cidade e premiou simbolicamente os competidores.