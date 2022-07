Todos os profissionais da escola também receberam orientações de como evitar a proliferação do mosquito da dengue - Divulgação

Todos os profissionais da escola também receberam orientações de como evitar a proliferação do mosquito da dengueDivulgação

Publicado 12/07/2022 16:54

Paraíba do Sul - O projeto Zoonoses e Vetores na Escola esteve na Escola Municipal Marly Madeira no Bairro Werneck nos dias 07 e 08 de Julho para orientações sobre zoonoses diversas. Entre os temas abordados, a sensibilização nas ações de enfrentamento ao vetor do gênero Aedes (transmissor de dengue, zika vírus e chikungunya) foi assunto muito presente nesses dias de conversa com os alunos.

Todos os profissionais da escola também receberam orientações de como evitar a proliferação do mosquito da dengue, e assim evitar que seja encontrado focos do Aedes aegypti em seus quintais.