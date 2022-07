CDL ofereceu um café da manhã à prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre - Divulgação

Publicado 19/07/2022 14:44

Paraíba do Sul - O auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Paraíba do Sul (CDL) foi o local onde, juntamente com seus associados, a CDL ofereceu um café da manhã à prefeita do município, Dayse Onofre, que agradeceu parceria e informou sobre os planos para a cidade.

“Foi um sucesso! Eu vibro com essas conquistas! Temos que ter coragem para fazer e vontade de realizar. Paraíba do Sul está pronta na minha cabeça. Já a vejo cheia de turistas e em crescimento constante. Para isso, tive que tomar algumas medidas impopulares, mas que farão sentido ao longo do percurso. Já limpamos e organizamos a casa, vamos investir de três a quatro milhões em segurança pública e estamos repaginando a cidade, buscando sempre o melhor”, afirmou a prefeita, que convidou os lojistas para já começarem, junto com o poder público, a planejar a decoração de Natal para a cidade. "Vamos juntos fazer um natal lindo”, declarou Dayse.

O empresário Eduardo Silvestre, da Casa Walter, lembrou da força do comércio local: “Mostramos para as cidades vizinhas que aqui também temos um comércio forte, pois conseguimos inverter a situação, com consumidores de fora vindo comprar aqui conosco”, afirmou.

Uma das organizadoras do evento, Andréa Rosa parabenizou a prefeita pela iniciativa e agradeceu: “Estou aqui em Paraíba do Sul há 13 anos e nunca vi essa união entre Prefeitura, CDL e população”. A prefeita solicitou que a organização da próxima edição do Liquida PS, de 2023, comece a ser planejada na semana que vem, além de Município e CDL priorizem a organização do Natal.