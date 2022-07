"Desconto já é válido para o segundo semestre de 2022", disse a prefeita Dayse Onofre - Divulgação

"Desconto já é válido para o segundo semestre de 2022", disse a prefeita Dayse OnofreDivulgação

Publicado 23/07/2022 15:46

Paraíba do Sul - Na última terça-feira (19), a prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre, assinou um convênio com a Universidade de Valença (UNIFAA) que garantirá 50% de desconto para todos os sul-paraibanos que queiram estudar na instituição.



Ao todo, a UNIFAA conta com nove cursos de graduação presenciais, oito cursos semipresenciais e 25 de Ensino a Distância e a bolsa será válida para todos estes cursos, com exceção da graduação em Medicina. Outro ponto interessante do convênio é que os alunos de Paraíba do Sul poderão atuar nas redes municipais quando for necessário realizar o estágio obrigatório.



“O desconto já é válido para o segundo semestre de 2022. Este é mais um convênio em prol da qualificação profissional dos nossos jovens. Esperamos que com esses descontos possamos contribuir com a formação profissional dos sul-paraibanos”, ressaltou Dayse Onofre.



Como funcionará?

O candidato sul-paraibano aprovado e classificado no vestibular da UNIFAA deverá procurar a Prefeitura de Paraíba do Sul, através da Secretaria de Administração, para obter sua carta de anuência, que confirmará sua residência na cidade. Os trâmites seguintes ficarão à cargo da Universidade.



Confira quais são os cursos e quanto será a mensalidade, já com os 50% de desconto, para os universitários sul-paraibanos:



Presenciais:

Administração – R$ 412,30

Direito – R$ 591,08

Educação Física – R$ 423,72

Enfermagem – R$ 523,68

Medicina Veterinária (Integral) – R$ 893,27

Medicina Veterinária (Noturno) – R$ 759,28

Odontologia – R$ 1.172,83

Pedagogia – R$ 420,06

Psicologia – R$ 630,29



Semipresencial:

Arquitetura e Urbanismo – R$ 497,49

Biomedicina – R$ 279,50

Engenharia Civil – R$ 468,59

Engenharia Elétrica – R$ 409,17

Estética e Cosmética – R$ 249,95

Farmácia – R$ 294,12

Fisioterapia – R$ 324,50

Nutrição – R$ 279,50



Ensino a Distância:

Administração – R$ 173,51

Ciências Biológicas – R$ 186,36

Ciências Contábeis – R$ 192,80

Comércio Exterior – R$ 173,51

Educação Física (Exceto Polo Valença) – R$ 315

História – R$ 186,36

Letras – R$ 186,36

Matemática – R$ 186,36

Pedagogia 2ª Licenciatura – R$ 186,36

Pedagogia Licenciatura – R$ 186,36

Pedagogia para Não Licenciado – R$ 179,94

Serviço Social – R$ 179,94

Sistemas de Informação – R$ 186,36

Tecnologia em ADS – R$ 173,51

Tecnologia em Empreendedorismo – R$ 186,36

Tecnologia em Gestão Comercial – R$ 173,51

Tecnologia em Gestão da Qualidade – R$ 179,94

Tecnologia em Gestão de RH – R$ 173,51

Tecnologia em Gestão Financeira – R$ 173,51

Tecnologia em Gestão Hospitalar – R$ 251,10

Tecnologia em Gestão Pública – R$ 154,22

Tecnologia em Logística – R$ 192,80

Tecnologia em Marketing – R$ 154,22

Tecnologia em Processos Gerenciais – R$ 192,80

Tecnologia em Redes de Computadores – R$ 154,22