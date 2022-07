Serviço é oferecido pela Prefeitura de Paraíba do Sul e visa atender os universitários do município - Reprodução/Internet

Publicado 21/07/2022 08:37

Paraíba do Sul - Estão abertas até o dia 22 de julho as inscrições para o Programa de Transporte Universitário Gratuito para o segundo semestre de 2022. Interessados devem levar a documentação preenchida até a Secretaria de Educação de Paraíba do Sul das 8h às 17h.

O serviço oferecido pela Prefeitura de Paraíba do Sul visa atender os universitários do município, bem como aqueles matriculados em cursos profissionalizantes e/ou técnicos, que necessitam de deslocamento diário ou cíclico, para as aulas regulares, nos municípios de Miguel Pereira, Três Rios, Valença e Vassouras.

O transporte gratuito para universitários é uma reivindicação de muitos anos que está sendo atendida pela Prefeita Dayse Onofre. “Nosso olhar continua voltado para os anseios da nossa população e nossos jovens são uma de nossas prioridades. Contribuindo para sua formação acadêmica estamos cumprindo nosso papel como governo municipal, esse é o nosso compromisso”, disse Dayse.

Para realizar sua inscrição, o estudante deverá levar à Secretaria de Educação o Requerimento de Transporte Universitário e o Termo de compromisso preenchidos, bem como:

· Comprovante de matrícula ativa na instituição de ensino que irá frequentar;

· Cópia do documento de identidade com foto;

· Cópia do CPF;

· Declaração de renda familiar assinada;

· Cópia do comprovante de residência em seu nome.