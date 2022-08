Caminhada foi realizada uma caminhada saindo do coreto do Jardim Velho em direção à Praça Garcia - Divulgação

Publicado 03/08/2022 13:26

Paraíba do Sul - A Prefeitura de Paraíba do Sul através das secretarias municipais está promovendo um mês inteiro com programação voltada ao tema do mês lilás: fim da violência contra a mulher.

Nesta quarta-feira (3) pela manhã foi realizada uma caminhada saindo do coreto do Jardim Velho em direção à Praça Garcia. Logo após o público presente pôde prestigiar canções na voz da sulparaibana Rita Valle.

O Agosto Lilás faz referência à data em que foi criada a Lei Maria da Penha, uma das mais importantes ferramentas jurídicas no combate à violência contra a mulher no Brasil.