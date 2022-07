Kits de alimentação são levados para pacientes e acompanhantes que fazem tratamento em outra cidade - Divulgação

Publicado 30/07/2022 10:07

Paraíba do Sul - A Secretaria Municipal de Saúde de Paraíba do Sul, por meio do setor de Transportes, distribui todo mês aproximadamente 2 mil kits de alimentação para pacientes e acompanhantes que fazem tratamento em outra cidade.

“Queremos demonstrar com essa atitude simples, mas que faz total diferença na vida da família, na vida do paciente, que nos preocupamos com o bem-estar de todos os munícipes. Muitas vezes uma família não tem condições de arcar com esses gastos durante uma viagem. O poder público precisa ter sempre esse olhar, esse olhar de empatia, de carinho, amor e de respeito ao próximo”, afirmou a prefeita Dayse Onofre. O Kit é composto por fruta, suco, bolo, biscoito e água.

Todos os dias saem de Paraíba do Sul veículos da secretaria de saúde transportando pacientes e acompanhantes para outras cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Três Rios, Petrópolis, Niterói, Vassouras, Areal, Valença, Miguel Pereira, Volta Redonda, Barra do Piraí, Muriaé, Espírito Santo, Barra Mansa, Paracambi, Resende, Juiz de Fora, Teresópolis e Levy Gasparian.

“São aproximadamente dois mil kits ofertados pela secretaria de saúde. Essa é uma das nossas demonstrações de carinho e de respeito aos usuários do SUS. Esse é nosso dever, nossa função, nossa obrigação”, finalizou a prefeita.