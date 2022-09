"Estamos felizes em informar esse funcionamento em que os pacientes do CAPS AD podem contar com mais essa alternativa para vencerem a luta contra estes vícios", explicou Dayse Onofre - Divulgação

Publicado 06/09/2022 17:04

Paraíba do Sul - A prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre, realizou credenciamento com a Comunidade Terapêutica situada no bairro Jathay em agosto deste ano. A parceria já está em andamento, com a finalidade de oferecer suporte articulado aos serviços de saúde mental do município.



“Já vínhamos conversando com os vereadores sobre essa possibilidade de expandir o tratamento desses pacientes, pois o sofrimento em que passa o usuário e a família é enorme. E estamos felizes em informar esse funcionamento em que os pacientes do CAPS AD podem contar com mais essa alternativa para vencerem a luta contra estes vícios”, explicou a prefeita.



O intuito é garantir o cuidado integral e de livre e espontânea vontade destes usuários, de acordo com a necessidade individual identificada pela equipe técnica de referência do CAPS AD (Álcool e Drogas), representando uma estratégia complementar importante para o tratamento da dependência química.

“Pela crescente demanda do uso de substâncias químicas em âmbito nacional, consequentemente local, este problema de saúde pública deve ser considerado como uma condição que aumenta o risco de resultados adversos, impulsionados por fatores sociais e econômicos, que colocam certos grupos em maior risco e vulnerabilidade”, afirmou a coordenadora de saúde mental Danielle Nazário.