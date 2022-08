Agentes, não somente de Paraíba do Sul mas também de outros municípios, receberam o treinamento - Divulgação

Publicado 29/08/2022 18:05

Paraíba do Sul - Após dois dias de preparação e treinamento ostensivo, os agentes da Guarda Municipal de Paraíba do Sul e de outros municípios receberam o certificado de conclusão do Curso de Técnicas Operacionais Policiais.



O treinamento prático envolveu técnicas de abordagem, imobilização, algemamento e condução de presos ou apreendidos, com instrução do Guarda Municipal do Rio De Janeiro, Fábio André. Essa preparação tem como objetivo a preparação para conduzir e resolver uma ocorrência com o mínimo de danos possíveis.

Os agentes da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, Dhionny Flores da Luz e Luiz Pinheiro Oliveira, foram os responsáveis por abordar conceitos teóricos, como legislação e história da consolidação da Guarda Civil Municipal.



No total, 86 participantes recebem o certificado. Agentes não somente de Paraíba do Sul, mas também de outros municípios vieram se especializar por aqui, como Areal, Três Rios, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio.