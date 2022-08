Prefeita Dayse Onofre inaugurou unidade da Sala Lilás na cidade - Divulgação

Publicado 30/08/2022 17:11

Paraíba do Sul - Em razão dos desdobramentos do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e combate à violência contra a mulher, a prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre, inaugurou, nesta segunda-feira (29), a Sala Lilás e Ronda Maria da Penha. Os projetos são uma resposta concreta aos altos índices de violência sentidos pela população feminina.

A unidade da Sala Lilás tem como objetivo auxiliar as vítimas com atendimento especializado e multidisciplinar, tais como: psicóloga, assistente social e advogada que trabalham em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Patrulha Maria da Penha, Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) Regional, Poder Judiciário, Ministério Público e Delegacia de Polícia. A unidade é um abraço às vítimas, para que sejam acolhidas nestes momentos de extrema fragilidade física e emocional.

A Ronda Maria da Penha atua na fiscalização das medidas protetivas dadas àquelas mulheres que são vítimas de violência, seja ela qual for. A iniciativa da Secretaria de Segurança Pública disponibiliza uma dupla de agentes plantonistas para atendimento aos casos e no reforço do patrulhamento e investigação junto às Polícias Militar e Civil e ao Judiciário.

A Sala Lilás está localizada no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), na Praça Marquês de São João Marques, nº 61, Centro, próximo ao Jardim Velho. As mulheres em situação de violência doméstica podem procurar o serviço comparecendo na unidade do CREAS ou até mesmo pelo contato telefônico (24) 2263-5554.



O veículo da Guarda Civil Municipal exclusivo para atendimentos de denúncias de violência contra a mulher sul-paraibana entra em funcionamento nesta segunda-feira (29) através do número (24) 99264-2967. Através dele as mulheres podem também efetuar denúncias de violência, assim como o número 180.