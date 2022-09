Plantio está sendo realizado em vias públicas, portanto é considerado arborização urbana - Reprodução

Publicado 17/09/2022 09:56 | Atualizado 17/09/2022 09:58

Paraíba do Sul - A Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Agrário de Paraíba do Sul iniciou o plantio de dezenas de mudas de árvores nativas em diversos pontos da cidade. Segundo Daniel Ornellas Dias Mendonça, engenheiro agrônomo da secretaria, o plantio está sendo realizado em vias públicas, portanto é considerado arborização urbana. “Algumas árvores, como o oiti e o ipê, promovem sombreamento e favorecem a climatização local”, afirma o engenheiro.

Entre as árvores plantadas estão 126 Ipês Amarelos, na estrada da barrinha; 10 Quaresmeiras na Antiga estação; quatro Quaresmeiras na Exposição; 17 Oitis e três Ipês brancos na Praça do Inema, dois Ipês Amarelos nova Praça do Curupati e duas Espirradeiras na subida do Jatobá. A expectativa é de que, além de contribuir com a saúde ambiental do Município, as novas árvores tornem a cidade mais bela e atrativa para o turismo local e regional.