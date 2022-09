Equipe vencedora representará Paraíba do Sul na etapa final será o time do Clube Social - Divulgação

Publicado 12/09/2022 15:22

Paraíba do Sul - Neste domingo (11), a Quadra Poliesportiva do Parque de Exposições de Paraíba do Sul foi palco do Festival Dente de Leite. O evento é uma iniciativa da TV Rio Sul, com apoio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. O evento reuniu 43 crianças divididas em cinco equipes. A faixa etária dos participantes foi de meninos e meninas entre 6 a 9 anos.

A seletiva, que ocorre em diversos municípios, é uma etapa decisiva, quando é escolhido o time que representará o município no final do campeonato. A equipe vencedora representará Paraíba do Sul na etapa final será o time do Clube Social.

O evento de encerramento da temporada será no dia 29 de outubro, ainda sem local definido.