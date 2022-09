Publicado 29/09/2022 10:17

Paraíba do Sul - A prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre, assinou na última terça-feira (27) o termo de ordem de início das obras de asfaltamento da estrada Tiradentes, que liga Sebollas à Fagundes. Na ocasião, a prefeita destacou a importância turística que a obra vai proporcionar ao distrito de Sebollas e falou sobre as expectativas para o local como a construção da Casa Invertida.

No evento, estiveram presentes diversos secretários do governo municipal, representantes do poder legislativo, além do secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Rogério Brand, que deu detalhes sobre o asfaltamento da estrada que vai interligar Paraíba do Sul à Petrópolis para facilitar o acesso e aumentar a procura de turistas por Sebollas.

O vereador Maninho Magdalena fez uso da palavra e manifestou sua alegria pela importante conquista. “Eu quero dizer que eu talvez seja hoje a pessoa mais feliz deste mundo. Por mais de 22 anos eu sonhei com este momento e há 10 anos tenho lutado como legislador em Paraíba do Sul para anunciar que estamos iniciando hoje, de forma oficial, o asfaltamento que liga Sebollas a Fagundes”.

“Faremos ainda mais investimentos para explorar todo o potencial turístico de Sebollas. Além do retorno do Museu Sacro Histórico de Tiradentes, que reinauguramos em abril e vem atraindo turistas do mundo todo, hoje anunciamos mais novidades: Construiremos a Casa Invertida; vamos padronizar o Centro de Sebollas; faremos uma audiência pública com todos os moradores da localidade para discutir os novos rumos que pretendemos seguir juntos”, afirmou a prefeita Dayse Onofre na solenidade.