Caminho do Riso, uma circulação Palhastônica além das fronteiras imperiaisDivulgação

Publicado 24/11/2022 11:21

Paraíba do Sul - O projeto “Caminho do Riso, uma circulação Palhastônica além das fronteiras imperiais”, que passou por Petrópolis e Magé, encerra as apresentações, neste sábado, 26 de novembro, a partir das 10h, em Paraíba do Sul, com intervenções musicais, oficinas e o espetáculo “Velho Circo, Novo Mundo”. Todas as atrações são gratuitas. O projeto Caminho do Riso foi selecionado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ), no edital Retomada Cultural 2.

O espetáculo “Velho Circo, Novo Mundo” estreou, em setembro de 2022. A proposta tem como inspiração os textos de William Shakespeare e outros autores da literatura clássica, em diálogo com a arte circense e a cultura popular brasileira. A Intervenção Musical Circense se utiliza de uma kombi para locomoção dos artistas em formato de cortejo, com atrações de música autoral e de domínio público, entremeadas por números circenses. As oficinas proporcionam experimentação de forma lúdica e interativa. Os artistas entram em contato direto com o público, ensinando técnicas circenses de malabares, pernas de pau, equilibrismo e acrobacias.

O integrante Leo Gaviole conta sobre como as apresentações e a receptividade do público vêm ocorrendo. “O projeto tem sido um sucesso. A receptividade do público está calorosa e muito positiva. O público de Magé nos recebeu de braços abertos e quase nos deu ‘a chave da cidade’. As crianças da Escola Municipal Lúcia de Almeida Braga, do Bairro Vale do Carangola, em Petrópolis, tiveram a oportunidade de visitar o teatro da UNIFASE e viver a experiência teatral dos clássicos, em forma de poesia, narrados pelo nariz vermelho. Nesse mesmo dia, ainda recebemos idosos do Projeto UNATI para assistir o espetáculo e fazer uma roda de conversa. As crianças da Comunidade Oswaldo Cruz puderam receber o espetáculo ‘Velho Circo, Novo Mundo’, na quadra coberta do bairro, na estreia, dia 17 de setembro. A estreia estava originalmente marcada para a Praça da Liberdade, mas precisou se deslocar por conta do mau tempo”, relata.

O Grupo “Palhastônicos” é um encontro de três atores e pesquisadores da Palhaçaria: Madson José, Andressa Hazboun e Léo Gaviole. Esse encontro tem o objetivo de experimentar a linguagem do palhaço em diferentes locais como: teatro, praças, escolas, comunidades, hospitais, instituições de inclusão social, empresas, fábricas, entre outros. Sempre na perspectiva da experimentação e descoberta de possibilidades de levar a arte para o maior número de pessoas, de forma acessível, para que o encanto e o riso possam transformar a experiência de cada pessoa. O violonista e violinista Dalus Gonçalves compõe e incrementa a equipe com muita experiência musical.

SERVIÇO:

Caminho do Riso, uma circulação Palhastônica além das fronteiras imperiais

Entrada Franca

Sábado – Dia 26 de Novembro de 2022

Local: PRAÇA TIRADENTES, Sebollas – Paraíba do Sul/RJ

Horário: A partir das 10h.