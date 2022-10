Inicialmente o cronograma de coleta continuará o mesmo neste primeiro mês de atuação da Força Ambiental - Divulgação

Publicado 04/10/2022 07:28

Paraíba do Sul - Uma nova empresa de coleta de lixo doméstico começou a atuar em Paraíba do Sul. Após o fim do contrato com a prestadora anterior, a prefeitura realizou outro processo licitatório e agora a Força Ambiental é quem realizará a coleta.

“Esperamos que o serviço melhore, pois com este novo contrato poderemos contar com até oito caminhões de coleta se houver necessidade, o dobro da empresa anterior”, explicou a prefeita Dayse Onofre.

A Força Ambiental assumiu no último sábado (1º) o serviço. Inicialmente a empresa disponibilizará quatro caminhões de coleta e trituração de lixo doméstico. A empresa possui equipamentos mais novos e um sistema de gerenciamento inteligente via GPS, que calcula a melhor rota para realizar o serviço, que promete dinamizar a coleta, tornando-a mais eficaz e efetiva.

“Modernizamos a coleta e vamos fiscalizar os serviços da empresa. Mas, para mantermos a cidade sempre limpa, contamos também com a colaboração de todos os moradores, que possam respeitar os cronogramas de coleta, levando seu lixo para fora de casa nos dias e horários corretos”, lembrou o secretário do Ambiente e Desenvolvimento Agrário, Bruno Evaristo.

Inicialmente o cronograma de coleta continuará o mesmo neste primeiro mês de atuação da Força Ambiental. Após este período de testes, novos dias e horários podem surgir e serão devidamente informados pela Prefeitura de Paraíba do Sul.

A população pode conferir o cronograma de coleta de lixo através do site oficial do município: