Festival Paraíba do Sul – Uma Só Voz - Reprodução

Festival Paraíba do Sul – Uma Só VozReprodução

Publicado 07/10/2022 09:47

Paraíba do Sul - A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul realiza neste fim de semana, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer e da Fundação Cultural, o primeiro Festival Paraíba do Sul – Uma Só Voz.

No primeiro dia, nesta sexta-feira (7), a apresentação será de uma das maiores vozes da música gospel contemporânea, a cantora Bruna Karla. Com mais de 20 anos de carreira, ela se tornou uma jovem veterana, com quatro indicações ao Grammy Latino.



No segundo dia (8) de Festival, as atrações ficam por conta do Padre Omar, em parceria com o grupo musical infantil Do Ré Mi.