Publicado 06/10/2022 09:07 | Atualizado 06/10/2022 09:08

Paraíba do Sul - O município de Paraíba do Sul sediou nesta quarta-feira (5) a primeira reunião para a apresentação do Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítima de Violência da Fundação para a Infância e Adolescência – FIA-RJ, através do Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente – NACA.



A reunião expôs uma introdução aos planos de ações do Núcleo, questões jurídicas para a abordagem e limite do escopo da atuação. O NACA irá operar na intervenção direta nos casos de violências, sejam elas físicas, psicológicas, sexuais e negligência, sofridas por crianças e adolescentes no âmbito intrafamiliar. O NACA Paraíba do Sul irá abranger as regiões de Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Rio das Flores, Paracambi, Paty de Alferes e Vassouras.



A atuação do Núcleo de Atendimento se dará na cooperação entre outros órgãos responsáveis, como Conselho Tutelar, Ministério Público, delegacias e escolas, no encaminhamento dos casos para o setor. Os casos recebidos serão desenvolvidos pela equipe do NACA, formados por supervisores técnicos, psicólogos, assistentes sociais, assessor jurídico e educador social.

De acordo com uma pesquisa de levantamento de agressões contra crianças e adolescentes, 70% delas ocorrem dentro da casa da vítima e 90% ocorrem por alguém conhecido da criança ou adolescente.



Na reunião estavam presentes toda a secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Paraíba do Sul, colaboradores das secretarias de Saúde e Educação, além de representantes do NACA e das Secretarias de Assistência Social dos municípios abrangidos pelo Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente.



“Fico feliz do município de Paraíba do Sul ser referência do NACA e poder atender outros municípios que estão referenciados. Essas parcerias serão fundamentais para o enfrentamento a essas questões de suma importância para a sociedade em geral.”



A sede sul - paraibana do NACA, que foi inaugurada no dia 16 de junho deste ano pela atual prefeita Dayse Onofre, fica localizada no prédio da Assistência Social, na rua R. Heinz Weil, 10, Vila Nicolau Melick.