Desassoreamento do Lago das Minerais, no Parque das Águas Minerais Salutaris - Divulgação

Desassoreamento do Lago das Minerais, no Parque das Águas Minerais SalutarisDivulgação

Publicado 05/10/2022 08:20

Paraíba do Sul - Mais um cartão postal de Paraíba do Sul sendo cuidado com carinho. As Secretarias do Ambiente e Desenvolvimento Agrário; e de Transportes, Obras e Projetos, começaram nesta terça-feira (4), a desassorear o Lago das Minerais, no Parque das Águas Minerais Salutaris.

No atual Governo o Parque vem recebendo muito cuidado e foi todo revitalizado, chegando agora a vez do lago, mais uma bela paisagem de Paraíba do Sul. “O lago é um dos pontos que sempre tem alguém, turista ou morador, fazendo fotos, serve de paisagem para noivas e fomenta o nosso turismo. Por isso estamos tendo todo esse carinho, para o povo e para o turista”, afirmou a prefeita Dayse Onofre.

Desassoreamento é a retirada da resíduos e sedimentos do fundo do lago. Com isso, o local ganha profundidade, o que interrompe o vazamento que vem ocorrendo há muito tempo. “Estamos transformando este espaço em parque ecológico, retomando os cuidados com cada canto do local, pois sabemos que é um aparelho turístico importante para nossa cidade”, concluiu o secretário da pasta, Bruno Carvalho.