Estrada liga Sebollas, 3º distrito de Paraíba do Sul, a Fagundes, em PetrópolisDivulgação

Publicado 28/11/2022 09:50

Paraíba do Sul - Após mais de 20 anos de espera, começou no último dia 18 de novembro, o asfaltamento dos 5,8Km da Estrada de Tiradentes, que interliga Sebollas, 3º distrito de Paraíba do Sul, a Fagundes, em Petrópolis. As ações, realizadas pelo Governo do Estado, tiveram início após a prefeita Dayse Onofre assinar o termo de ordem de início das obras de asfaltamento da estrada.

O distrito tem um grande potencial turístico e será beneficiado diretamente com as obras de pavimentação da via. A estrada é uma alternativa mais curta e econômica que a BR-040, que interliga as duas cidades. A expectativa é que, pelo o distrito de Sebollas estar situado no ponto médio, o fluxo de motoristas que adotarão o novo percurso movimente a economia de Sebollas e Paraíba do Sul.

Além do desenvolvimento turístico-econômico, a pavimentação da estrada também era uma demanda antiga dos moradores da região. A obra facilitará o acesso ao Centro do distrito, além de permitir que os carros transitem com mais segurança.

“Foi uma espera de mais de 20 anos! Esse asfaltamento tem segurado o desenvolvimento de Sebollas e isso precisava chegar ao fim. Agradeço a Deus por ter a oportunidade de contribuir para que esta obra pudesse, enfim, sair do papel. Agradeço ao Governo do Estado por realizar a obra. Com a estrada pavimentada, o acesso será facilitado e, com isso, Sebollas com certeza terá um desenvolvimento turístico amplo. Temos projetos para fomentar ainda mais o turismo da localidade. Vamos em frente! Paraíba do Sul tem pressa!” disse Dayse Onofre, prefeita de Paraíba do Sul.