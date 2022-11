Prefeita Dayse Onofre junto com as noivas que participaram do casamento coletivo - Divulgação

Publicado 25/11/2022 15:07

Paraíba do Sul - O casamento é a confirmação de uma relação. No sábado dia 19, 20 casais celebraram seu amor no Casamento Comunitário, realizado pela Prefeitura de Paraíba do Sul no Espaço Livre, em Werneck. Entre os noivos houve três casais homoafetivos.

"Quando idealizamos fazer o Casamento Comunitário, eu pedi que pensássemos em uma cerimônia como se fosse para nós mesmas. E assim foi! Cada detalhe, como as cores das flores, a identidade do local, a decoração... tudo foi feito com todo o carinho para tornar o casamento, mesmo que coletivo, único para cada um dos 20 casais. Foi emocionante!", explicou a prefeita Dayse Onofre, que esteve presente na cerimônia juntamente com o vice-prefeito, Anderson Dentista, além de secretários Municipais e o representante do Legislativo, vereador Francisco de Assunção Ribeiro (Chiquinho).

Detalhes que encantaram

Selecionados após um mês de inscrições abertas, a cerimônia ecumênica contou com tudo aquilo que um casamento tem direito: cerimonial, decoração, bolo, almoço, pajem e dama de honra, fotógrafos profissionais, cabine de fotos, música ao vivo e mecânica, filmagem e tudo mais pensado com muito carinho e organizado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

"Foram meses de planejamento, reuniões com os casais, alinhamento de cada detalhe e muito trabalho. Mas, valeu a pena! Foi um dia perfeito! Foi uma cerimônia cheia de amor e carinho. Estamos felizes com o resultado", afirmou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Elaine Aguiar.

Além de oferecer gratuitamente toda a cerimônia, a Prefeitura ajudou ainda com o aluguel dos vestidos de noiva e terno dos noivos para aqueles que não puderam pagar. Ainda entregará um álbum de fotos profissional para cada casal. “O sucesso da nossa primeira edição já nos deixa motivados para os próximos que virão. Aguardem que em 2023 tem mais”, finalizou a prefeita Dayse Onofre.