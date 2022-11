Programação musical incluiu desde o rock, jazz e instrumental até o sertanejo, pagode e MPB - Divulgação

Publicado 29/11/2022 09:17

Paraíba do Sul - Com muita música para todos os gostos, o Centro Cultural foi palco de diversas atrações no último domingo (27). Em uma semana marcada por performances artísticas, como apresentações teatrais e workshops de dança, o domingo sul-paraibano não poderia ser diferente. A agenda do último fim de semana do mês de novembro trouxe dois festivais para um só dia: o Oniblues Convida, festival de bandas de Petrópolis, e Mostra de Música, prestigiando artistas sul-paraibanos.

O evento foi dividido em duas etapas. A programação musical incluiu desde o rock, jazz e instrumental até o sertanejo, pagode e MPB. Na primeira parte do dia, pela manhã, o Grêmio Musical trirriense 1º de Maio abriu as apresentações. Logo após, a banda petropolitana de rock e blues Oniblues Band dividiu o palco com amigos conterrâneos. Suzane Werdt, cantora e violonista de música popular brasileira (MPB) e o Belle Trio, banda de jazz fusion instrumental, compuseram a tarde do evento.

No encerramento da noite, artistas sul-paraibanos fecharam a programação. O palco recebeu a música gospel da Nátalia Navarro, o sertanejo universitário do compositor Marcus Nacer e a energia do grupo de pagode Art Manha de Samba. Além desses novos nomes, artistas já reconhecidos pelo público sul-paraibano, como os talentos de Toni Nascimento, Ademilson Ribeiro e Fábio Gama.

Para a presidente da Fundação Cultural, Giulia Machado, o evento se apresentou um sucesso. “Tivemos um evento completo! Todos os gostos para todos os públicos. Além da diversidade de gêneros musicais, o evento permitiu o intercâmbio cultural entre artistas já consagrados pelo público sul-paraibanos e artistas emergentes na cena musical.”