Participantes se enfrentaram na Pista da Salutaris, que é considerada uma das melhores do estado do RioDivulgação

Publicado 05/12/2022 15:54 | Atualizado 05/12/2022 15:54

Paraíba do Sul - A disputa do Campeonato Estadual de MTB Downhill 2022 agitou o fim de semana em Paraíba do Sul. Nos dias 3 e 4 de dezembro, o Parque das Águas Minerais Salutaris foi palco de muita adrenalina entre os competidores do esporte radical.

Os participantes se enfrentaram na Pista da Salutaris, que é considerada uma das melhores do estado do Rio e já sediou o Campeonato Brasileiro de Downhill em 2010 e o Circuito Carioca de 2022.

O torneio foi divido em duas etapas. A primeira, de treinos livres, ocorreu na tarde do sábado, das 13h às 17h. No domingo, a competição aconteceu das 10h às 13h. No domingo também aconteceu a inauguração da placa com o nome da trilha, que foi uma homenagem a Igor Theodoro Corrêa da Silva Bittencourt, um sul-paraibano, praticante de diversos esportes, campeão de downhill, que nos deixou, mas foi eternizado na pista do Parque onde viveu grande parte da sua vida.

Downhill é uma modalidade de mountain-bike (do inglês, bicicleta de montanha) que consiste em descer percursos, superando obstáculos, com a maior velocidade possível. A competição premiou os primeiros três colocados nas seguintes categorias: juvenil; júnior; expert/sub30; master A; master B; master C; elite masculina; elite feminina; rígida; enduro.