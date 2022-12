Nivelamento do espaço para viradouro dos Înibus no bairro Eldorado - Divulgação

Publicado 03/12/2022 18:22

Paraíba do Sul - A Prefeitura de Paraíba do Sul, por meio da Secretaria de Transportes, Obras e Projetos realiza, desde o dia 30 de novembro diversas obras no Bairro Eldorado. Entre elas destacam-se o asfaltamento da rua Habitat para Humanidade e o nivelamento do espaço para viradouro dos ônibus, que é realizado no final da estrada Prefeito Antônio da Cruz Barros.

A iniciativa da prefeitura vem de encontro à solicitação da população do bairro, que tem enfrentado dificuldades com o transporte público em função da dificuldade que os motoristas de ônibus alegam ter para manobrar os veículos no local. Com a obra, a população também verá preservado o espaço do campinho de futebol, importante local de recreação para os moradores do bairro.

Segundo Soraya Lemos, secretária de Transportes, Obras e Projetos, o planejamento é de trazer diversas melhorias para o Bairro. “Estive com os moradores na quarta-feira e me mostraram diversas de suas necessidades, que vamos atendendo conforme nossas possibilidades, com muito empenho. A Prefeita tem grande carinho pela localidade e nos recomendou atuar para atender ao máximo as necessidades da comunidade”, finalizou.