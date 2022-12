Participaram também da solenidade, além do prefeito Gilberto Esteves, secretários e diretores - Divulgação

Publicado 15/12/2022 16:04

São José do Vale do Rio Preto - Na noite desta quarta-feira (14) aconteceu no Hotel Fazenda Valverde em São José do Vale do Rio Preto a tradicional sessão solene da Câmara Municipal como parte das celebrações pelo 35º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do município.

O evento contou com a participação de várias autoridades locais, regionais e do Estado. Participaram também da solenidade, além do prefeito Gilberto Esteves, secretários e diretores.