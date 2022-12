Kit enxoval às mães que fazem parte do Programa Criança Feliz - Divulgação

Publicado 15/12/2022 14:50

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, entregou na última segunda-feira (12) kit enxoval às mães que fazem parte do Programa Criança Feliz. O intuito do kit é fazer com que os bebês trirrienses cheguem ao mundo com todo acolhimento, cuidado e dignidade que merecem.

O kit enxoval faz parte do Programa Cegonha Social, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos em parceria com o vereador Telmo Cardoso através de emenda impositiva.

O evento contou com a presença do secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Pedro Brasil, da subsecretária Claudilene Pereira, da coordenadora estadual do Programa Criança Feliz, Suzilaine Duarte, e do vereador Telmo Cardoso.