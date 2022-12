Prefeitura de Paraíba do Sul lançou o Natal Encantado, com Parada da Natal, abertura da Casa do Papai Noel, Cantata do SESC e Show de música acústica - Divulgação

Publicado 15/12/2022 15:06

Paraíba do Sul - A Prefeitura de Paraíba do Sul lançou o Natal Encantado, com Parada da Natal, abertura da Casa do Papai Noel, Cantata do SESC e Show de música acústica. O evento reuniu centenas de famílias que acompanharam com entusiasmo um dos pontos principais da noite, que foi a inauguração das luzes natalinas na Praça Garcia.

Durante o discurso de abertura das festividades, a prefeita Dayse Deborah Alexandra Neves enalteceu a parceria com o SESC, Sicomércio, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Paraíba do Sul, Santa Cruz e ELC – Produtos de Segurança. “Construímos esse Natal Encantado para a família sul-paraibana com muito carinho e empenho. Essa festa é para todos, mas principalmente para aqueles que sonham em ver um natal fantástico e não podem viajar para Gramado, por exemplo. Por isso, curtam, aproveitem e orgulhem-se”, exclamou a prefeita.

A Parada de Natal trouxe 14 blocos em desfile desde o Theatro Municipal Mariano Aranha até a Praça Garcia. Desde um trem da alegria que teve como passageiros um animado grupo da terceira idade, seguido por componentes das academias de dança de Paraíba do Sul, grupo circense, entre diversas outras atrações, como o carro do Papai Noel fechando o desfile.

A abertura da Casa do Papai Noel foi outro ponto alto da noite e as crianças fizeram fila para abraçar e fazer fotos junto com o Bom Velhinho. Em seguida a música da Orquestra Filarmônica e Coral Juvenil de Santa Cruz atraíram a atenção do público apresentando diversas peças contemporâneas e eruditas na Cantata de Natal.

A noite foi finalizada com a apresentação do Trio Renato Esttrada e Família, um som acústico de músicas nacionais e internacionais de sucesso. O grande público prestigiou e aplaudiu o evento até o final. Dayse agradeceu a participação de todos e salientou a importância do Natal Encantado. “Além de ser uma oportunidade de lazer para a família toda, estamos também abrindo novas oportunidades para o turismo e fortalecendo o nosso comércio. Nosso compromisso na Prefeitura é fazer sempre tudo de melhor, porque é isso que o nosso povo merece”, finalizou a prefeita.

No sábado (10), a festa ficou por conta do Show com M3 Eletroacústico e no dia 11, domingo, o trio Acústico A3.