Escadaria que dá acesso ao Hospital Nossa Senhora da Piedade - Divulgação

Escadaria que dá acesso ao Hospital Nossa Senhora da PiedadeDivulgação

Publicado 13/12/2022 17:56

Paraíba do Sul - Teve início nesta terça-feira (13) a reforma da escadaria que dá acesso ao Hospital Nossa Senhora da Piedade. A obra será completamente executada e custeada pelo Grupo Mil, em uma parceria firmada com a Prefeitura de Paraíba do Sul na última sexta-feira (9), entre a prefeita Dayse Onofre e o Diretor Geral do Grupo Mil, Sr. Mário Luiz de Mello Corrêa.

A reforma, além de trazer mais conforto aos usuários, também pretende tornar o local mais um ponto turístico para a cidade. A valorização deste tipo de elemento será muito importante, além de valorizar o acesso.

A prefeita e o empresário do Grupo Mil assinaram um termo aditivo de concessão de uso do imóvel onde está situada a Construmil. A Concessão de Uso foi assinada em 2008 e prorrogada no dia 9 de dezembro. Em contrapartida, o Grupo investirá quase R$ 1 milhão em diversas melhorias em Paraíba do Sul, além de transformar o supermercado situado na Praça Marquês de São João Marcos (Jardim Velho), em uma galeria que abrigará um cinema.

O acordo prevê ainda bandeiras dos países na Av. das Nações e Ayrton Senna, assim como em diversas praças, além de um relógio na Praça Garcia, um totem “Eu amo Matosinhos”, a construção de um mirante com uma escultura do Cristo Redentor, e também a construção do “Abrigo do Frete”, um local que dará mais comodidade e conforto aos profissionais que realizam fretamento na Ponte Preta.

Além da proposta da galeria com o Cinema, o acordo prevê que o Grupo entregue para a municipalidade o imóvel de frente ao Jardim Velho (antiga Construmil), além da construção de um hiper mercado na Antiga Argo 2.