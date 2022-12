Governo busca ações que acabem com as filas e diminuam o tempo de espera dos pacientes - Divulgação

Publicado 08/12/2022 13:31

Paraíba do Sul - A Secretaria Municipal de Saúde de Paraíba do Sul realizou de 29 de novembro à 3 de dezembro, 500 exames de ultrassonografia na Praça Garcia através do ônibus “Expresso da Saúde”, por meio do Projeto “Saúde até Você”.

De acordo com a secretária Municipal de Saúde, Ana Carolina Vasconcelos, “Estamos buscando ações que acabem com as filas e diminuam o tempo de espera dos pacientes para a realização de exames de diagnóstico”, explicou.

A secretária salientou também que o número de pessoas que faltam aos exames e consultas é crescente segundo o Setor de Regulação do município. A falta do comparecimento sem aviso prévio prejudica outros pacientes que aguardam o atendimento. “Sendo assim, pedimos aos que não puderem comparecer no dia e horário marcado de seus exames, que avisem através do telefone 24 2263-5631”, finalizou Ana Carolina.