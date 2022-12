A jovem sul-paraibana, Sarah Motta de Souza Nascimento, de 11 anos de idade - Divulgação

Paraíba do Sul - A jovem sul-paraibana, Sarah Motta de Souza Nascimento, de 11 anos de idade, representará Paraíba do Sul e o Rio de Janeiro no Concurso de Miss Juvenil Universo Brasil 2022. A modelo, que ganhou a última disputa do Miss Universo Rio de Janeiro em novembro de 2021, concorrerá à vaga de Miss Brasil em sua categoria no primeiro semestre de 2023.



A competição nacional, que é o caminho para o Miss Universo, não é simples. O percurso começa na competição municipal, que leva à Estadual e, por fim, a premiação nacional. A dificuldade só aumenta em cada uma das etapas que colocam as meninas de 4 a 17 anos à prova em diversos tipos de desafios como ensaios para se saírem bem nas entrevistas, desfiles, desempenho em atividades oficiais, etiqueta, entre outros.

A mãe da Sarah, Isabel Motta, conta como estão sendo os preparativos para a disputa. “Temos certeza que será uma experiência incrível! Ela está se preparando e sempre leva no coração a humildade e a gratidão à Deus por tudo que está acontecendo em nossa vida”.



“Agradeço infinitamente ao meu bom Deus, aos meus pais por estarem sempre ao meu lado me aconselhando e apoiando, à minha família e amigos e a todos que estão torcendo por mim. Agradeço também aos meus coordenadores, Assucena Corrêia e Fernando Vieira, que sempre estão ali se disponibilizando a me ajudar nesta minha jornada de miss. Fico imensamente feliz com todo esse carinho que estou recebendo e agora”, finalizou a modelo.