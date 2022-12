Agentes vão ajudar no processo de implementação e continuidade dos programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas - Divulgação

Publicado 12/12/2022 09:13

Paraíba do Sul - Na última quinta-feira (8) foi escolhido o grupo de Agentes de Desenvolvimento da região Centro-Sul Fluminense. O evento de seleção dos representantes foi sediado no município de Paraíba do Sul. O programa é desenvolvido pelo SEBRAE em conjunto com as prefeituras que compõe a região.

A atuação dos agentes consiste em articular ações públicas para a promoção dos desenvolvimentos locais e regionais. Os escolhidos para representar o município foram os colaboradores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ana Clara Nazareth da Silva e Nilton Carlos Diego Alves Pedra, que anteriormente se especializaram no curso preparatório com a carga horário de 30 horas. Eles auxiliarão o processo de implementação e continuidade dos programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas.

Entretanto, o papel do agente e sua influência positiva no município vão além das atividades relativas à Lei Geral. Eles organizam um plano de trabalho adequado à implantação da Lei Geral; identificam e mobilizam lideranças públicas, privadas e comunitárias que possam colaborar com o projeto; montam e oficializam grupos de trabalho com os representantes das instituições; mantém a articulação entre as lideranças; registram e organizam as atividades e auxiliam o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais.