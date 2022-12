Prefeita Dayse Onofre e o diretor geral do Grupo Mil, Mário Luiz de Mello Corrêa, durante assinatura do convênio - Divulgação

Publicado 14/12/2022 10:50

Paraíba do Sul - A prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre, e o diretor geral do Grupo Mil, Mário Luiz de Mello Corrêa, realizaram uma parceria e assinaram um termo aditivo de concessão de uso do imóvel onde está situada a Construmil.

A Concessão de Uso foi assinada em 2008 e prorrogada hoje. Em contrapartida, o Grupo investirá quase R$ 1 milhão em diversas melhorias em Paraíba do Sul, além de transformar o supermercado situado na Praça Marquês de São João Marcos (Jardim Velho), em uma galeria que abrigará um cinema.

“Além das melhorias firmadas, que o Grupo fará em até seis meses, a galeria deverá estar pronta até dezembro de 2023. Com isso, nossa cidade ganhará mais uma opção de entretenimento para a população. Essa foi uma ideia que tivemos junto com a nossa bancada de vereadores e só tenho a agradecer. Estamos juntos todos em prol do bem estar do nosso povo”, finalizou a prefeita.

O último cinema que funcionou em Paraíba do Sul fechou suas portas em 1992, de acordo com um ex-funcionário, e operou por 18 anos.