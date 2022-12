Cerca de 100 alunos, entre crianças e adolescentes, participarão do evento, que dará medalhas aos participantes - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 15/12/2022 14:34

Volta Redonda - O projeto Tênis na Comunidade da Fundação Beatriz Gama (FBG), em Volta Redonda, encerra as atividades do ano de 2022 nesta sexta-feira (16), com o Entretenimento Interpolos. O torneio integra os alunos dos sete núcleos do projeto com jogos a partir das 8h, na quadra de tênis da Praça Pandiá Calógeras, em frente à Escola Técnica. Cerca de 100 alunos, entre crianças e adolescentes, vão jogar durante o evento, que vai premiar os participantes com medalhas.

“O principal objetivo do evento é integrar os alunos dos sete polos do Tênis na Comunidade e seus familiares para marcar o encerramento das aulas neste ano. Parabenizo os professores pelo empenho para alcançarmos o sucesso em atividades como os torneios de tênis da escolinha, além da participação no Desfile Cívico pelo 7 de setembro, promovido pela prefeitura na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado”, disse o presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira.

O projeto retoma as aulas em fevereiro de 2023 com a abertura e novas vagas. As aulas são gratuitas e as inscrições podem ser feitas nos polos dos bairros, diretamente com o professor responsável. Mais informações pelos telefones: 3341-4920 e 3341-4940, ramal do Setor Educacional, 219.

As aulas do Tênis na Comunidade acontecem nas quadras poliesportivas dos bairros Morada do Campo, Vila Brasília, Nova Primavera, São Luiz, Candelária e Sessenta (em frente à Unidade Básica de Saúde) para crianças e adolescentes e na quadra da Praça Pandiá Calógeras para adultos. O projeto é gratuito e as inscrições podem ser feitas nos polos dos bairros, diretamente com o professor responsável.

A equipe de professores do projeto é formada por Edison Nascimento Lima, que coordena o Tênis na Comunidade; Érico dos Santos Nascimento; José Alexandre (Xandão), Samuel Sitta Suhett, Marcelo Barroso e Maria Nery.