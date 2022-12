Policiais militares apreenderam droga e material destinado ao tráfico - Divulgação/PMERJ

Publicado 14/12/2022 19:31

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam pouco mais de meio quilo de cocaína, além de material ligado ao tráfico de drogas, em um automóvel abandonado na Avenida Walter Sobreira Pires, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada no final da noite desta terça-feira (13).

De acordo com o relato dos policiais, eles estavam em patrulhamento quando foram chamados para averiguar uma situação suspeita, envolvendo um carro abandonado.

Chegando ao local, os PMs constataram que o veículo estava parado, abandonado, em frente a um escadão na avenida.

Dentro do veículo, foram encontrados uma bolsa, contendo 505 gramas de cocaína; uma balança de precisão; um coturno preto; um coldre; sacolés para embalar drogas; e uma mochila.

O carro foi rebocado com o auxílio do caminhão guincho da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), sendo encaminhado - assim como o material apreendido - para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para o registro da ocorrência.