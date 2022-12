Suspeitos se embrenharam na mata para fugir do cerco policial e deixaram entorpecentes para trás - Divulgação/PMERJ

Suspeitos se embrenharam na mata para fugir do cerco policial e deixaram entorpecentes para trás Divulgação/PMERJ

Publicado 14/12/2022 22:05

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam aproximadamente 2,5 quilos de maconha e 725 gramas de cocaína em uma operação realizada na manhã desta terça-feira (13), no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. De acordo com o registro policial, os agentes receberam uma informação de que traficantes tentariam passar com uma carga de drogas entre um bairro e outro. A área seria de influência da facção criminosa Comando Vermelho, de acordo com as informações policiais.

As equipes do Serviço Reservado (P2) e do GAT I (Grupamento de Ações Táticas) se dirigiram para o local, e ao chegar avistaram vários elementos correndo para uma área de mata próxima. Os policiais militares fizeram um cerco nos arredores, mas ninguém foi encontrado. No matagal, foi encontrada uma bolsa plástica contendo o material apreendido: 100 tiras de erva seca (provavelmente maconha, um total de aproximadamente 500 gramas); 345 pinos de pó branco (provavelmente cocaína, totalizando cerca de 225 gramas); um saco contendo pó branco (possivelmente cocaína, com aproximadamente 2 quilos); um saco contendo erva seca picada (possivelmente maconha, totalizando cerca de 500 gramas). O material apreendido foi levado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para registro da ocorrência.