Prefeito Neto: "Sérgio deixou um legado nas estradas do país e, principalmente, no Sul Fluminense"Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 15/12/2022 15:21

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda inaugurou na manhã desta quinta-feira (15), o “Monumento Estradas Sérgio Loureiro”. A estrutura, que homenageia o empresário do ramo de transportes, morto há dois anos, fica na Rodovia dos Metalúrgicos, próxima à Praça Oscar Cardoso, no bairro Casa de Pedra. O totem, projetado pelo secretário municipal de Cultura, o artista visual Anderson de Souza, conta com texto que lembra a trajetória profissional do empresário.

O prefeito Antônio Francisco Neto reforçou a colaboração de Sérgio Loureiro com o crescimento de Volta Redonda e toda a região. “A empresa, que hoje é gerida por seus filhos, há décadas gera empregos e desenvolvimento para nossa região”, falou Neto, lembrando que o empresário começou a carreira profissional como caminhoneiro e assumiu a presidência da Transporte Excelsior nos anos 70, em substituição ao pai, ficando no cargo por 50 anos.

“Sérgio deixou um legado nas estradas do país e, principalmente, no Sul Fluminense”, disse o prefeito, que ainda homenageou a viúva, Alvani Loureiro, com um buquê de flores. Também estavam na cerimônia os filhos do empresário: Rogério e Roberto Loureiro, as noras Cristiane e Viviane, as netas Maria Eduarda e Bruna, o neto Sérgio e a cunhada Maria Luzia.

Pela família do homenageado, discursaram o filho Rogério Loureiro e o neto Sérgio Cotrim Loureiro. Ambos ficaram emocionados e agradeceram ao prefeito e toda a equipe pela homenagem, além de ressaltarem a trajetória de sucesso do pai e do avô.

“Fico emocionado com a homenagem, meu pai faleceu há dois anos e é muito gratificante ver seu legado eternizado por esse monumento”, falou Rogério com a voz embargada.

Secretários municipais, além dos vereadores Paulinho AP e Antônio Régio, o Lela, também participaram da cerimônia de inauguração. Lela é autor da Lei Municipal 5.849/21 que nomeia como “Viaduto Empresário Sérgio Sales Loureiro”, o Viaduto Cidade do Aço, localizado na Rodovia dos Metalúrgicos sobre a Rodovia Presidente Dutra, na altura do Km 94.