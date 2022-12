Tambores coletores de resíduos - Divulgação

Publicado 22/12/2022 13:47

São José do Vale do Rio Preto - A Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto iniciou a realocação dos tambores coletores de resíduos no município. Os trabalhos já foram feitos na Praça João Werneck (Ladeira) e no bairro de Contendas.

Outros Pontos serão revistos em toda a cidade, visando a saúde dos servidores, a preservação da frota dos caminhões, a segurança dos pontos de parada, distanciamento dos pontos de ônibus com bastante frequência de pessoas e estabelecimentos comerciais.