Visando evitar cheias e transbordamento no córrego que corta o bairroDivulgação

Publicado 06/12/2022 16:35

São José do Vale do Rio Preto - As Secretarias de Defesa Civil e Meio Ambiente de São José realizaram uma ação preventiva no bairro Jaguará, visando evitar cheias e transbordamento no córrego que corta o bairro. Nos últimos anos, devido às fortes chuvas, houve transbordamento causando transtornos aos moradores da localidade.