Programação natalina já está definida, de acordo com postagem feita pela Assessoria de Comunicação Foto Ilustração/Ascom

Publicado 06/12/2022 16:16

São Francisco de Itabapoana – “Natal Encantado” é a marca da programação natalina que a prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ); na coordenação está a prefeita Francimara Barbosa Lemos, que fará o lançamento na próxima sexta-feira (09), a partir das 19h, em frente à sede da prefeitura.

A abertura terá o acendimento das luzes de Natal e apresentação do Coral da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. “Preparamos uma programação com muito carinho para celebrarmos a data do nascimento de Jesus Cristo; teremos várias atrações”, adianta a prefeita.

A chegada do Papai Noel está prevista para sábado (10); Francimara detalha que haverá apresentação de corais e um presépio vivo com os personagens interagindo com as pessoas: “convido todos os moradores do município para que venham prestigiar o ‘Natal Encantado’ e que tragam suas crianças para tirar uma foto ao lado do Bom Velhinho”.

Também no sábado, a partir das 19h, Papai Noel chegará à Praça da Igreja Matriz, no Centro da Cidade, desta vez de trenzinho: “haverá ainda apresentação do Coral Musical dos Adolescentes e da Terceira Idade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano”, acrescenta a prefeita.

A Assessoria de Comunicação (Ascom) adianta a programação do dia 17; “alem de apresentação musical de Natal, terá flash mob (grupo de pessoas que se reúnem repentinamente, realizam uma apresentação atípica e rapidamente se dispersam do ambiente como se nada tivesse acontecido) e presépio vivo com interação dos personagens com o público”.