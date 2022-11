A atividade está sendo desenvolvida na Fazenda Paraíso, contribuindo para a recuperação da área - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 25/11/2022 19:10

São Francisco de Itabapoana - A recuperação de pastagens, envolvendo restauração da funcionalidade do solo, está sendo desenvolvida pela Secretaria de Agricultura de São Francisco de Itabapoana (RJ), por meio da construção de barragens subterrâneas, visando permitir o crescimento das forrageiras, que são plantas usadas como fonte de alimento para os animais.

A medida é também voltada para melhoria da saúde da terra; o projeto acontece através de parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Solos, voltada para o estudo dos solos no Brasil; a informação é da prefeita Francimara Barbosa Lemos; ela diz que está cumprindo compromisso assumido com a população.

“Estamos investindo ainda mais na Agricultura e Pecuária”, afirma a prefeita, explicando: “por intermédio desta parceria, estamos tendo acesso a novas tecnologias, o que além de contribuir para facilitar os empreendimentos rurais, ainda permitirá a criação de novos postos de trabalho para o homem do campo”.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom) do governo municipal, uma das ações em acontece na Fazenda Paraíso, do produtor rural Vilson Ramos Barreto, um dos parceiros no projeto: “na propriedade a recuperação de pastagens, degradadas é realizada com subsolagem, aração, gradagem em nível e construção de terraço em gradiente”.

Dentro do conjunto de ações, foram ainda realizadas análises de solos para recomendação de uso de calcário e adubação: “as sementes de Urochloa brizantha, espécie que tem resistência às cigarrinhas-das-pastagens, alta produção de forragem, persistência, boa capacidade de rebrota, tolerância ao frio, à seca e ao fogo, serão plantadas dada sua capacidade de adaptação no local, contribuindo para a recuperação da área”, detalha a Ascom.

A postagem pontua que outra técnica complementar aplicada na propriedade é denominada barraginhas, desenvolvida pela Embrapa: “são pequenas bacias escavadas no solo com diâmetro de até 20 metros, tendo de 8 a 10 metros de raio e rampas suaves”.

As bacias são construídas dispersas nas propriedades com a função de captar enxurradas, controlando erosões e proporcionando a infiltração da água das chuvas no terreno; “na Fazenda Paraíso foram construídas barraginhas ao final dos terraços, permitindo a infiltração da água da chuva no solo”, ressalta a nota.

Quanto ao suporte financeiro para realização das atividades, que fica estabelecido como uma Unidade Demonstrativa, a Ascom revela: “é proveniente de emenda parlamentar do deputado federal Paulo Ganime, que visa contribuir para o desenvolvimento territorial da região norte fluminense”.